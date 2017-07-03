«Российские железные дороги» пригласили бывшего директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова возглавить свой новый музей, который планируется открыть осенью 2017 года в Санкт-Петербурге.

«На предложении РЖД я остановился потому, что для меня это продолжение музейного дела, где всё придется начинать с нуля», — заявил Буров ТАСС.

«Подкупило меня и то, что это место открывается под меня», — добавил бывший директор Исаакиевского собора.

По словам Бурова, в Петербурге планируют отметить 180-летие с момента запуска первой железной дороги Санкт-Петербург – Царское Село, и к этой дате готовится открытие одного из крупнейших в мире железнодорожных музеев «абсолютно гигантских размеров и гигантских возможностей».

Агентство отмечает, что будущий музей расположится на территории площадью более 37 тыс. кв. м рядом с Балтийским вокзалом.