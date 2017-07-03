Акт антисемитизма произошел во Львове: неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в действующую синагогу на улице Братьев Михновских. Кроме того, они написали оскорбительные высказывания на синагоге по улице Угольной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба горсовета Львова.

В совете заявили, что осуждают акты вандализма в отношении евреев. Виновных в вандализме привлекут к ответственности. Ранее неизвестные повредили памятный знак жертвам холокоста в Белгород-Днестровском и памятники на еврейском кладбище в Одесской области.

Израильские политики назвали инцидент примером уродливого антисемитизма, призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.