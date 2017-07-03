Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала решение МИД РФ заморозить уплату взносов в Совет Европы. По ее мнению, России имеет смысл сконцентрироваться на развитии межпарламентского измерения в других структурах - прежде всего, с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС как новыми центрами политического влияния. Опрошенные "Известиями" эксперты полагают, что в современных условиях это - рациональный ход.

Заявление было сделано на первом международном конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС в Новосибирске, где Валентина Матвиенко находится с официальным визитом.

- Это такой сигнал в целом Совету Европы, не только ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы - "Известия"), что ситуация в этой организации продолжает деградировать. Русофобское лобби уже пытается управлять ПАСЕ, о чем свидетельствуют попытки освободить от должности председателя ПАСЕ господина Аграмунта. И на мой взгляд, руководство Совета Европы понимает, что это - ненормальная ситуация, - сказала сенатор.

Валентина Матвиенко напомнила, что руководящие органы Совета Европы - генсекретаря, судей, членов совета по правам человека - утверждает именно ПАСЕ.

- Если одна из национальных делегаций не участвует и не голосует, то, строго говоря, легитимность этих людей - по крайне мере для России - становится сомнительной. В таких условиях Совет Европы не может работать как равноправная площадка для всех стран-членов. Этим сегодня серьезно озабочен и Совет министров СЕ, который понимает ненормальность этой ситуации. И мы надеемся, что какие-то адекватные решения будут приняты, - заявила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что данной ситуации непонятно, "на каком основании" Россия должна и в следующем, 2018-м году выплачивать взносы, "если не будут приняты адекватные регламентные и иные решения, и российская делегация не сможет участвовать [в работе ПАСЕ]". При этом спикер СФ отметила, что наблюдаемые тенденции, на ее взгляд, свидетельствуют о переходе современной системы от однополярного мира к многополярному.

- Появились новые центры экономического и политического влияния, которым можно отнести ШОС и БРИКС. Это два мощных интеграционных объединения, в которые государства объединились добровольно и которые мощно развиваются и помогают каждой из наших стран вместе быть конкурентоспособными в глобальном мире, - заявила она.

По мнению спикера СФ, взаимодействие стран в рамках ШОС и БРИКС является образцом межгосударственных отношений в XXI веке.

- Их отличает равноправие, взаимное уважение, подлинный дух партнёрства. Это подтверждает, например, состоявшийся недавно саммит Шанхайской организации сотрудничества, результатом которого стало принятие в организацию новых членов – Индии и Пакистана. Это свидетельство того, что эта организация является привлекательной международной площадкой, которая пользуется все большим признанием в мире, - уточнила она.

Мнение специалистов

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев сказал "Известиям", что в ПАСЕ и - в чуть меньшей степени - в ПА ОБСЕ сейчас распространились настроения, связанные с подавлением инакомыслия, что "не отвечает духу парламентаризма".

- В национальных парламентах большинство не преследует меньшинства и наоборот в силу того, что соответствующие депутаты стоят на разных позициях, а в парламентских ассамблеях это, оказывается, возможно. И это каждую такую ПА серьезно трамвирует. Мы видим, что ПАСЕ фактически потеряла свою дееспособность, не выполняет той миссии, которая была изначально в нее заложена, - подчеркнул сенатор.

Вместе с тем, по словам Константина Косачева, было бы преувеличением говорить о том, что Россия отворачивается от Запада в сторону Востока.

- Мы готовы работать в любой парламентской структуре - глобальной, региональной - если там соблюдаются принципы парламентаризма. Я уверен, что рано или поздно эти принципы вернутся в ПАСЕ и укрепятся в ПА ОБСЕ. Мы будем терпеливо ждать, потому что навязать свою волю партнерам мы тоже не можем, - пояснил он.

Сенатор заверил, что Россия будет стараться придать парламентское измерение всем структурам с российским участием, где его пока нет.

- Тут можно говорить не только о БРИКС и ШОС, но и о ЕАЭС, - уточнил он.

Директор центра европейских исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев положительно оценивает заморозку взносов в Совет Европы (СЕ). Более того, эксперт не видит смысла возобновлять участие России в этой организации.

- Россия вступала в СЕ на правах "младшего брата", когда рассматривала эту организацию в начале 1990-х как средство повышения своего международного статуса. Сейчас СЕ представляет из себя обузу на российских ногах, фактически он стал инструментом для достижения внешнеполитических целей Евросоюза. Нет смысла в финансировании организации, продвигающей антироссийские идеи. К тому же, к мнению Москвы не прислушивались ни в вопросах русскоязычного населения в Прибалтике, ни в вопросах Крыма, - сказал «Известиям» Тимофей Бордачев.

Предыстория вопроса

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. С тех пор российские парламентарии не имеют возможностей работать в рамках ПАСЕ. При этом Россия является одним из пяти основных плательщиков взносов в Совет Европы. Согласно официальным данным на сайте СЕ, бюджет организации в 2017 году составил около €454,6 млн, а взнос России - чуть более €33 млн. В связи с этим российской стороной был поставлен вопрос о заморозке взносов в СЕ до нормализации ситуации.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее уточнял "Известиям", что пересмотр размера взносов можно осуществить лишь начиная с 2018 года. Это связано с тем, что в 2014 году Россия подписала соглашение об участии в финансировании Совета Европы на три года. Отозвать подпись под ним невозможно технически. Стоит отметить, что взносы России за 2017 год были выплачены полностью.