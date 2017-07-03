Компания Apple решила полностью изменить дизайн популярного смартфона iPhone. Об этом в Forbes сообщил колумнист Гордон Келли.

Представление о практически новом дизайне смартфона пользователи сети смогли составить на основании появившихся там фотографий iPhone 8. Как сообщает телеканал «360», новинка будет оснащена вытянутым большим экраном в 5,8 дюйма и двойной камерой, а также беспроводным зарядным устройством. Кнопки «домой» не будет, а Touch ID будет встроена в дисплей.

Параметры новинки, выход которой намечен на сентябрь 2017 года, стали известны благодаря производителю чехлов для iPhone Nodus, а также популярному YouTube-каналу EverythingApplePro. Известно, что Nodus уже запустил производство чехлов под новый iPhone 8.