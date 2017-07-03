Жители Ленского района Республики Якутия забили тревогу из-за нефтяных маслянистых пятен, появившихся на реке Нюя.

Накануне официальное письмо от главы Орто-Нахаринского наслега Ленского района с просьбой провести внеплановую проверку нефтегазовых объектов, находящихся на территории реки Нюя, поступило в республиканское министерство охраны окружающей среды.

Очевидцы сообщают, что вся береговая поверхность реки затянулась пленкой, похожей на нефтепродукты, сообщает ИА YakutiaMedia.

По словам председателя Ленского комитета охраны природы Трофима Никонова, для обследования акватории реки были направлены специалисты. В ближайшее время им предстоит установить источник загрязнения реки. По итогам проверки будет опубликована подробная информация о состоянии водоема.