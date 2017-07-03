Пострадавшие от урагана жители Тульской области получат компенсации
Заявления от жителей по поводу разрушений после урагана 30 июня собирает администрация Ефремовского района Тульской области. Именно этот район пострадал больше остальных от непогоды. Обсуждаются характер и размер выплат.
На сегодняшний день поступило 187 заявлений от жителей многоквартирных и частных домов. Все заявления носят разный характер: пострадали крыши, заборы, у кого-то повреждения получила машина. Сейчас все заявления проверяются, чтобы выявить резонность обращений. Обещается, что в первую очередь внимание обратят на жилье. Вопрос выплат решается с правительством области, на данный момент о сумме ничего не известно, сообщает ИА «Тульские новости».
В городе уже восстановлено электричество, транспорт и магазины работают, жизнеобеспечение города находится в привычном режиме. Всего в Ефремовском районе от урагана пострадало шесть человек. Один из них занимался ликвидацией последствий непогоды. Погибших нет.