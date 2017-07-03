Заявления от жителей по поводу разрушений после урагана 30 июня собирает администрация Ефремовского района Тульской области. Именно этот район пострадал больше остальных от непогоды. Обсуждаются характер и размер выплат.

На сегодняшний день поступило 187 заявлений от жителей многоквартирных и частных домов. Все заявления носят разный характер: пострадали крыши, заборы, у кого-то повреждения получила машина. Сейчас все заявления проверяются, чтобы выявить резонность обращений. Обещается, что в первую очередь внимание обратят на жилье. Вопрос выплат решается с правительством области, на данный момент о сумме ничего не известно, сообщает ИА «Тульские новости».

В городе уже восстановлено электричество, транспорт и магазины работают, жизнеобеспечение города находится в привычном режиме. Всего в Ефремовском районе от урагана пострадало шесть человек. Один из них занимался ликвидацией последствий непогоды. Погибших нет.