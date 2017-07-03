Два человека погибли из-за установившихся в выходные на Кипре рекордных температур.

Погибшими стали две женщины 60 и 75 лет, одну из них успели доставить в больницу с тепловым ударом. Однако медики не смогли спасти ей жизнь. Вторую обнаружили без сознания у нее дома в Никосии.

«Вчера в главную больницу Никосии поступило четверо пациентов с тепловыми ударами, одна 75-летняя пациентка с тяжелой медицинской историей и хроническим диабетом скончалась», — приводит Cyprus Mail слова сотрудника кипрской больницы.

Максимальная температура была зафиксирована в воскресенье в Никосии, где столбики термометров поднялись до отметки +44,6 градусов.