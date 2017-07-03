Июль в Латвии начался с протестов медиков. В связи с этим латвийские больницы не справляются с наплывом пациентов. Об этом сообщает интернет-портал Delfi в понедельник со ссылкой на руководителя Латвийского общества больниц Евгения Калейса.

В субботу около 800 медработников в рамках организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода предупредительной акции прекратили работать в так называемое «продленное нормальное рабочее время». Акция продлится месяц. С понедельника началась бессрочная забастовка семейных врачей.

Бастующие работники больниц недовольны принятыми к закону о лечении поправками, предусматривающими постепенный отказ от сверхурочных.

По мнению медиков, поправки не обеспечивают должное улучшение условий труда. Семейные врачи намерены бастовать до тех пор, пока им не удастся договориться с правительством по ряду требований.