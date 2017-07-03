Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад помочь страдающему редким генетическим заболеванием 10-месячному малышу Чарли Гарду, за жизнь которого отказываются бороться британские врачи. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Трамп отметил, «если мы сможем помочь маленькому Чарли Гарду», то «мы были бы рады сделать это».

По мнению британских специалистов, сейчас Гард находится в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь. Врачи клиники Грэйт-Осмонд-Стрит хотят отключить малыша от систем жизнеобеспечения. При этом американские медики заявили, что готовы принять годовалого ребенка и провести курс экспериментальной терапии. Родители и неравнодушные люди собрали более миллиона фунтов стерлингов для оплаты лечения малыша, однако дело было передано в суд. На прошлой неделе ЕСПЧ отклонил апелляцию родителей Чарли.