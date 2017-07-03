В метрополитен Санкт-Петербурга поступил новый ультрасовременный энергосберегающий состав зеленого цвета. Поезд с пониженным электропотреблением оборудован дополнительными удобствами для маломобильных пассажиров.

Состав вскоре будет курсировать по третьей ветке, а к чемпионату мира по футболу-2018 поступят 30 подобных шестивагонных поездов. Об этом сообщает ИА «Невские новости».

Число пассажиров, воспользовавшихся услугами метро в Санкт-Петербурге, увеличилось втрое во время проведения матчей Кубка конфедераций. 17 июня, в день первого матча турнира, подземка перевезла более 1,8 млн пассажиров, что на 600 тыс. больше, чем в обычные выходные. Наибольший пассажирский поток был зафиксирован на станции «Крестовский остров», услугами которой воспользовались 41 тыс. человек. В обычные дни на данной станции насчитывается 19 тыс. пассажиров.