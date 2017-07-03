Портал Purrli, на котором можно бесконечно слушать мурчание кота, появился в сети. Пользователи отмечают, что он помогает снять стресс.

По словам разработчика и дизайнера звука портала Стефана Пиджона, создавая Purrli, он не ожидал такого интереса к сайту. Изначально планировался как веселый, но бесполезный проект. Однако большое количество положительных отзывов показало, какую пользу подобный сайт может приносить людям.

В основу проекта легло приложение Purr generator, которое Пиджон выпустил еще в 2015 году.

На сайте есть возможность регулировать громкость, частоту и даже тембр мурчания при помощи бегунков. Звук также можно сделать радостным или более спокойным.

Пользователи отмечают, что Purrli помогает успокоиться и справиться со стрессом. Некоторые даже отмечают, что он исцеляет болезни.

«Сначала я подумал, что это смешно, но потом я понял, что слушаю его в течение пяти часов! В последнее время я испытываю тревоги и панические атаки, и это единственное, что меня снова успокаивает», — цитирует телеканал «360» комментарий одного из пользователей.