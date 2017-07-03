Вылет рейса авиакомпании Bulgaria Air, который должен привезти в Россию детей, задерживается в Болгарии почти на 19 часов.

Как рассказали родители маленьких пассажиров в Москве «Газете.ру», самолет должен был вылететь из Бургаса в 5.50 мск 3 июля, однако вылет был задержан до 17.20.

Днем, уже после приезда в аэропорт, выяснилось, что рейс отложили до 0.30. Дети находятся в аэропорту, обеспечили ли их питанием, неизвестно.

По данным издания, дети прилетели в Болгарию для занятий в спортивном лагере. Все дети, участвовавшие в сборах, по словам одного из родителей, «заняли почти весь самолет».