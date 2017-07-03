Космический грузовой корабль Dragon успешно вернулся на Землю. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт американской компании SpaceX.

Good splashdown of Dragon confirmed—completing first re-flight of a commercial spacecraft to and from the @Space_Station. — SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2017 г.

Корабль успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и приводнился в Тихом океане. Аппарат вернулся с грузом 1,9 т, который содержит результаты научных экспериментов и образцы технологических разработок. Запущенный с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал 4 июня, Dragon впервые совершил повторный полет на МКС. Как отмечает телеканал «Звезда», это единственный грузовой космический корабль, который может перевозить грузы с МКС на Землю. Он прибыл на орбитальную станцию 5 июня, доставив порядка 3 т груза.

Как сообщает сайт НТВ.Ru, отстыковка корабля от МКС должна была произойти 2 июля, однако ее решено было отложить в связи с неблагоприятными погодными условиями в той части Тихого океана, где корабль должен был приводниться.