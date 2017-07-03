Под Тамбовом задержали водителя Toyota, который сбил женщину на улице Елецкой и почти километр протащил под автомобилем. Пешеход в результате аварии погибла. На поиски водителя потратили почти 12 часов.

Авария произошла ночью 2 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение, после чего машина отлетела и сбила женщину, которая переходила дорогу. Пешеход упала под колеса встречного автомобиля Toyota. Иномарка не остановилась и скрылась с места аварии, увозя под днищем машины и пострадавшую, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Задержать нарушителя удалось с помощью таксиста, который заблокировал дорогу иномарке и запомнил номер. Водитель Toyota просто освободился от погибшей и продолжил движение. Задержали его уже в Тамбовской области. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.