Путин выразил соболезнования в связи с ДТП в Баварии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП с участием автобуса в немецкой Баварии.
Официальное соболезнование российского лидера было направлено федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу телеграммой. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — обратился к лидерам Германии Владимир Путин.
Напомним, ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9. Автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. По предварительным данным, в автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей.
По последним данным, полиция подтвердила гибель 18 человек.