Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крупным ДТП с участием автобуса в немецкой Баварии.

Официальное соболезнование российского лидера было направлено федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу телеграммой. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — обратился к лидерам Германии Владимир Путин.

Напомним, ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9. Автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. По предварительным данным, в автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей.

По последним данным, полиция подтвердила гибель 18 человек.