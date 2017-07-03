Марафон встреч ожидает президента России Владимира Путина в ходе саммита «большой двадцатки», который пройдет 7–8 июля в Гамбурге: за эти два дня российский лидер проведет переговоры с руководителями 12 стран и международных организаций. Как рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, в плотной череде мероприятий российская и американская стороны приложат все усилия, чтобы найти окно и для встречи лидеров РФ и США. Кроме того, на второй день саммита отдельно запланирован рабочий завтрак Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча лидеров

Юрий Ушаков отметил, что запрос со стороны администрации США об организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пришел позже других, поэтому пока точной даты и времени ее проведения нет. Обе делегации будут искать свободное время в плотном графике двух президентов. По словам Юрия Ушакова, встречу нужно организовать обязательно, так как отношения двух стран необходимо выводить из их нынешнего состояния.

— Мы понимаем, что всё сложно, что отношения с Россией стали заложником внутриполитических разборок в США. Ну и что? Нам тоже сложно, но мы хотим работать и будем работать вместе с Америкой, — сказал помощник главы государства.

Юрий Ушаков полагает, что президенты двух стран обсудят борьбу с международным терроризмом, а также вопросы контроля над вооружениями и укрепления стратегической стабильности, за которые РФ и США несут ответственность как крупнейшие ядерные державы. Особое значение, по словам помощника президента, имеет координация усилий в контексте ситуации в Сирии. Кроме того, Юрий Ушаков отметил, что на встрече Владимир Путин может поднять тему прошлогоднего дипломатического демарша, когда из Соединенных Штатов были высланы сотрудники посольства и генконсульства, а также арестовано имущество РФ.

— Нужно, как мне представляется, освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на предновогоднюю акцию предыдущей администрации — в частности, по отъему у нас дипломатической собственности, — сказал Юрий Ушаков. — Терпения российской стороне хватает, но оно не бесконечно.

Встреча лидеров РФ и США — одно из самых ожидаемых событий G20, однако эксперты отмечают, что немедленных перемен в отношениях двух стран ожидать преждевременно.

— Встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 стоит воспринимать как знакомство. Прорывов точно ждать не надо. Для этого не подготовлена почва, существует проблемная повестка, а с решениями всё гораздо сложнее. Это «пристрелочная встреча», — поделился своим мнением с «Известиями» политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

На данном этапе важен сам факт встречи, полагает доцент факультета международной политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

— Наши противоречия слишком глубоки, чтобы их решила одна встреча в Гамбурге. Я думаю, это будет просто протокольная встреча. Сам факт, что [Владимир Путин и Дональд Трамп] обменяются рукопожатиями, будет воспринят как сенсация, — сказал эксперт «Известиям».

Встречи на высшем уровне

Первое мероприятие в рабочем графике Владимира Путина на G20 запланировано на утро 7 июля. Им станет встреча с главами государств, входящих в группу БРИКС, которая объединяет Бразилию, Россию, Китай, Индию и Южно-Африканскую Республику. Известно, что из-за внутриполитических проблем на мероприятии не будет присутствовать лидер Бразилии Мишель Темер — страна будет представлена министром иностранных дел.

В этот же день лидеры «большой двадцатки» без членов делегаций обсудят вопросы борьбы с терроризмом. По словам шерпы РФ в G20 Светланы Лукаш, подобный формат обсуждения отдельной темы будет использован впервые. Юрий Ушаков отметил, что на этом заседании от президента РФ стоит ожидать важных заявлений.

За два дня Владимир Путин помимо участия в мероприятиях саммита проведет переговоры с лидерами Японии, Южной Кореи, Турции и Франции, краткие встречи «на ногах» с лидерами Мексики, ЮАР и премьером Австралии, а также — с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В числе прочих тем с главой Еврокомиссии будут обсуждаться вопросы поставок по «Турецкому потоку» (они же станут темой встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом) и перспективы «Северного потока-2».

Утром 8 июля Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон проведут совместный завтрак, во время которого стороны сконцентрируются на обсуждении украинского кризиса. Как сообщил Юрий Ушаков, в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель, состоявшегося 30 июня, обсуждалось даже меню торжественного ужина, который пройдет в первый день саммита.