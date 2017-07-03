Король Саудовской Аравии приказал уволить журналиста, который хвалил монарха с чрезмерным энтузиазмом и даже сравнил его с Богом.

Как пишет британское издание The Independent, автор колонки местного издания «Аль-Джазира» Рамадан аль-Анзи фактически сравнил монарха с Аллахом.

В колонке король был назван «халим» (кроткий) и «шахид аль-экаб» (суровый в наказаниях). Эти титулы относятся к 99 именам Аллаха, и такую похвалу Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд счел неприемлемой.

В субботу газета опубликовала письмо с извинениями, в котором написала, что подобные сравнения едва ли возможны для правоверного мусульманина, однако журналиста всё равно уволили.