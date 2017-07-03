В Ставропольском крае перед судом предстанет гражданин, в течение шести лет незаконно получавший пенсию. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Каясула.

Причиненный ущерб составляет почти 556 тыс. рублей. Как установили следователи, в 2011 году мужчина обратился в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии. В трудовой книжке и справке о зарплате, которые он предоставил, были указаны недостоверные данные.

Как информирует NewsTracker, на основании фиктивных документов ему была назначена трудовая пенсия. Сейчас обвиняемому 66 лет. Ему грозит до шести лет лишения свободы.