Ижевские следователи организовали доследственную проверку по факту отравления пятерых детей парами хлора в сауне, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

По данным ведомства, накануне вечером пятерых несовершеннолетних детей с признаками отравления газообразным хлором доставили в детскую клиническую больницу. Отмечается, что отравление произошло в сауне на территории Ленинского района Ижевска. Вскоре пострадавшим детям оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время дети находятся дома.

Осмотрев место происшествия, следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, изъяли необходимые пробы и опросили о случившемся родителей пострадавших детей. К проведению проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора, передает ИА «Сусанин».