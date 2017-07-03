На Кипр с деловым визитом зашел новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

«Фрегат "Адмирал Григорович", экипаж которого выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, осуществил деловой заход в Кипрский порт Лимасол», - сказал Трухачев. По его словам, во время стоянки фрегат «пополнит запасы воды и топлива, а экипаж получит возможность отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями Кипра». Затем, как отмечает «Газета.ру» экипаж продолжит выполнение задач в Средиземном море.

Головной сторожевой корабль «Адмирал Григорович» входит в состав 30 дивизии надводных кораблей. Судно имеет водоизмещение около четырех тыс. тонн, развивает скорость до 30 узлов и может находиться в автономном плавании порядка 30 суток.