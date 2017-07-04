Надзор в сфере природопользования к 1 июля 2018 года полностью переведут на так называемые чек-листы. Специальные опросники позволят выяснить, соблюдаются ли на предприятии ключевые требования законодательства. Выйти за рамки контрольных вопросов инспектор не сможет. Эксперты считают, что чек-листы не только защитят окружающую среду, но и оградят предпринимателей от лишних проверок. В прошлом году Росприроднадзор провел их 15,5 тыс. Причем в экологической сфере надзорные функции дублируются сразу несколькими ведомствами.

Внедрение чек-листов — часть проекта по систематизации требований, соблюдение которых инспекторы проверяют у предпринимателей. В Росприроднадзоре «Известиям» рассказали, что работа по использованию проверочных анкет ведется в рамках приоритетного проекта «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований».

— Чек-листы представляют собой единый документ, который содержит все обязательные требования, проверяемые Росприроднадзором, с указанием конкретных структурных единиц нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования. Применение чек-листов позволит значительно повысить прозрачность контрольно-надзорной деятельности, — отметили в Росприроднадзоре.

Куратором проекта в правительстве назначен министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Он рассказал «Известиям», что чек-листы ограничат проверки определенным перечнем вопросов. Выйти за их рамки инспектор не сможет. В чек-листы будут входить только те вопросы, которые позволяют проверить исполнение наиболее значимых требований с точки зрения угрозы причинения вреда. Требование будет включено в опросник, только если в случае его нарушения могут пострадать люди, животные и растения, окружающая среда, объекты культурного наследия или если создается угроза безопасности государства.

Член координационного совета Экологической палаты РФ Александра Аставина назвала введение чек-листов «современным шагом, который позволит оперативно мониторить ситуацию по основным требованиям законодательства».

В общей сложности в российском законодательстве насчитывается около 2 млн обязательных требований. Их ревизия, по оценкам экспертов, займет до пяти лет.

Для государственного геологического надзора, надзоров в области охраны атмосферного воздуха и водных объектов, экологического и земельного надзоров нововведения вступят в силу с 1 октября 2017 года. А для лесного и охотничьего надзоров, надзоров в области охраны особо охраняемых природных территорий и объектов животного мира, а также пожарного надзора в лесах новые правила заработают с 1 июля 2018 года. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

При этом уже сегодня можно говорить о сокращении числа проверок Росприроднадзора. По данным Минэкономразвития, за два года их количество уменьшилось на 19% (с 19,2 тыс. проверок в 2014 году до 15,5 тыс. проверок в 2016 году).

По словам Александры Аставиной, для предприятий ограниченность вопросов чек-листа даст определенные гарантии с точки зрения защиты от злоупотреблений надзорных органов.

— Использование проверочных листов поможет нам, с одной стороны, повысить защищенность наших граждан и государства в целом, а с другой — снизить административные и финансовые издержки предпринимателей и оптимизировать ресурсы надзорных органов. Ведь из тысяч существующих требований предстоит отсечь ведущие к наибольшим затратам для бизнеса и бесполезные с точки зрения обеспечения безопасности жизни граждан. Требования, которых нет в чек-листах, инспекторы проверять не смогут. Проверочные листы должны быть предварительно опубликованы в понятном формате. Таким образом, сама работа инспекторов станет значительно прозрачнее, — уверен министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Член экспертного совета при правительстве РФ Александр Брагин рассказал «Известиям», что многие нормативы ввиду разного уровня регулирования противоречивы. Также в экологической сфере дублируются надзорные функции — их осуществляют сразу несколько ведомств: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор и Роструд. Чек-листы же заставят инспекторов приходить к предпринимателям со строго определенными требованиями. Благодаря их публикации в открытом доступе бизнес в дистанционном режиме сможет самостоятельно проверять себя и оперативно устранять нарушения.