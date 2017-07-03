Порядка 97,6 млн рублей выделили дополнительно из бюджета Якутии на обеспечение временной и постоянной занятости населения республики, сообщил руководитель департамента занятости населения республики Степан Москвитин.

По его словам, данные средства позволят в полной мере обеспечить временной и постоянной работой порядка 20 тыс. человек, в том числе свыше 6 тыс. подростков.

На сегодняшний день уровень безработицы на селе достигает 15%. В общей сложности в Якутии около 20% населения находятся за чертой бедности, поэтому в республике ведется активная борьба с бедностью и применяются меры социальной защиты нуждающихся.

Москвитин отметил, что в настоящее время в республике усилена адресность оказания помощи и соцуслуг. В ближайшее время будет увеличен размер поддержки с 82 тыс. рублей до 150 тыс. рублей для более 2,5 тыс. человек, занятых общественными услугами, и 400 человек, устроенных по самозанятости. Помимо этого, 600 человек будет охвачено в этом году временными сезонными работами, сообщает ИА SakhaNews.

Отмечается, что подросткам удастся заработать в месяц до 10 тыс. рублей.