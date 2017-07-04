По информации "Известий", заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ в этом году пройдет во второй половине июля в Йошкар-Оле. Об этом «Известиям» сообщил член президиума совета Валерий Тишков, также эту информацию подтвердили заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько и источник в региональном правительстве. Заседания совета, образованного в 2012 году, проходят раз в год.

Повестку заседания предстоит определить президиуму совета, который соберется в Москве в предстоящий четверг.

— 6 июля состоится заседание президиума совета в администрации президента, оно будет посвящено вопросам подготовки этого мероприятия, — рассказал «Известиям» Валерий Тишков.

Информацию подтвердил и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Андрей Меженько. В разговоре с «Известиями» он обратил внимание на то, что в 2017 году заседание будет посвящено круглой дате, поскольку «в этом году исполняется пять лет со дня создания Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ».

Главной темой мероприятия может стать выполнение поручений, которые президент России дал по итогам аналогичного заседания, прошедшего в Астрахани 31 октября 2016 года.

Судьба «закона о российской нации»

На заседании эксперты проанализируют реализацию стратегии государственной национальной политики (принята в 2012 году на срок до 2025 года) на уровне регионов и органов местного самоуправления.

— Разговор коснется того, как дальше совершенствовать эту работу в принципе — будут рассмотрены примеры обобщения позитивных практик и интересных проектов. Практически будет продолжена линия предыдущего совета, — сообщил «Известиям» член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин.

Одним из итогов прошлогоднего заседания стало поручение Владимира Путина подготовить проект концепции нормативного правового акта, регулирующего отношения в сфере укрепления единства многонационального народа РФ (так называемый «закон о российской нации»). Говоря об этом, Владимир Зорин отметил, что речь идет о том, чтобы переложить стратегию госнацполитики на язык закона с учетом новых рисков и вызовов времени.

— Срок предоставления этого проекта концепции — 1 августа 2017 года. Предполагаю, что наш совет будет раньше. Дух стратегии, направленной на укрепление духовного единства нашего народа, станет основной темой мероприятия, — добавил Владимир Зорин.

Эксперты напомнили, что в 2016 году Владимир Путин также давал поручение представить предложения по проведению Года единства российской нации, созданию Дома народов России, разработке закона об адаптации мигрантов и многие другие.

Адаптация мигрантов и амнистия нелегалов

Член президиума Совета по межнациональным отношениям, председатель комиссии по миграционным вопросам Асламбек Паскачев рассказал «Известиям», что намерен выступить на заседании с докладом на тему адаптации трудовых мигрантов.

— Сейчас нет точного понимания взаимодействия федеральных органов власти в этом вопросе, не хватает единого подхода к миграционной политике, нет методик работы для муниципальных властей. Важно осуществлять обмен положительным опытом. Я хочу предложить поставить вопрос о том, чтобы программы по миграции были разработаны в каждом субъекте и муниципалитете, — рассказал Асламбек Паскачев.

Также он предлагает направлять до 10% с каждого патента на работу, выдаваемого иностранцам, на финансирование адаптационных программ. Кроме того, Асламбек Паскачев считает необходимым активизировать работу по возвращению соотечественников из бывших республик СССР, которым не требуется адаптация в России.

— Если раньше число возвратившихся доходило до 190 тыс. человек в год, то сейчас их около 140 тыс., — подчеркнул он.

Нелегальным мигрантам, которых, по его словам, в России от 2,5 млн до 3 млн человек, необходима легализация. Асламбек Паскачев предлагает провести для них своеобразную «амнистию» или «регуляризацию» — по его словам, многие мигранты ранее нарушили сроки пребывания в стране и именно поэтому оказались де-факто в нелегальном положении.

Член президиума Совета по межнациональным отношениям сенатор Дмитрий Азаров заявил «Известиям», что исполнение стратегии нацполитики на федеральном и региональном уровнях — это «разные темы».

— Там есть сложности — в первую очередь по уточнению полномочий и по нормативным модельным механизмам и программам, которые нужно формировать в центре. Думаю, это серьезно облегчит задачу на муниципальном уровне, где власти испытывают проблему нехватки подготовленных кадров в этой сфере, — сказал «Известиям» Дмитрий Азаров.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, также являющийся членом президиума совета, рассказал «Известиям», что во время заседания президиума совета 6 июля предварительно будут рассмотрены кандидатуры на соискание премий президента за вклад в укрепление единства российской нации.