Заводы Рыбинска и Севастополя будут строить морскую яхту «Федор Ушаков». По словам путешественника Федора Конюхова, судно будет рассчитано на все ураганы, которые существуют на нашей планете.

Его команда планирует побить девять мировых океанских рекордов за шесть лет. Яхта сможет выполнить кругосветное путешествие за 62 дня, передает ИА «Крыминформ».

Известный российский путешественник Федор Конюхов, совершивший рекордный кругосветный перелет на воздушном шаре, в мае был награжден национальной премией «Хрустальный компас» в номинации «Путешествие и экспедиция». В середине сентября он намерен отправиться в первый в мире перелет на воздушном шаре через Эльбрус.