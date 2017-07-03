Страны — гаранты перемирия в Сирии пока не пришли к общему видению по комитету национального примирения, сообщает «РИА Новости».

По данным источника в одной из делегаций на этот счет есть разные точки зрения, в частности, Турция опасается за женевский процесс.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на пятом раунде переговоров по Сирии в Астане будет обсуждаться вопрос создания сирийского комитета национального примирения.