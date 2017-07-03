Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель 30 июня обсудили по телефону детали меню предстоящего торжественного ужина на саммите G20 в Гамбурге, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Путин 30 июня обсудил с Меркель основные темы повестки дня саммита «двадцатки». Кроме этого, лидеры обсудили проблематику Парижского соглашения по изменению климата и вопросы двустороннего сотрудничества.

«В пятницу вечером состоялся разговор как раз на эту тему (саммит G20) между нашим президентом и канцлером Германии, которая является хозяйкой этого саммита. Некоторые вопросы из этого меню, о котором вы упомянули, обсуждались, причем достаточно интересные», — сказал Ушаков, не уточняя деталей разговора.