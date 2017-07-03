Больше 4 тыс. человек занимаются ликвидацией последствий ливня, прошедшего в Москве в понедельник, 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Помимо 4,1 тыс. рабочих задействовано также 1,2 тыс. единиц техники, включая вакуумную. Как отмечает РИАМО, данные работы обеспечивают беспрепятственный пропуск воды и функционирование перекачивающих помп.

В столице и Подмосковье за 2 июля выпало до 33 мм осадков, что составляет 44% от месячной нормы.