Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает активно трансформировать политические устои Пятой Республики. Глава государства обратился к обеим палатам парламента с речью об общем положении дел в стране, причем всего за день до выступления перед депутатами премьер-министра . Оппозиция расценила это как откровенную попытку президента "перетянуть одеяло на себя", отодвинув главу правительства на второй план. Недовольна президентом и пресса , еще недавно обожавшая его в роли кандидата.

Объявляя о намерении Эммануэля Макрона обратиться к обеим палатам парламента – Национальной ассамблее и Сенату - для изложения приоритетов последующих пяти лет, пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер провел аналогию с ежегодным обращением президентов США к Конгрессу. Он дал понять, что такого рода встречи во Франции, где парламент также называется Конгрессом, станут ежегодной традицией.

Напомним, что предшественники Эммануэля Макрона собирали обе палаты парламента вместе лишь в чрезвычайных обстоятельствах : Николя Саркози, который закрепил за президентом это право в конституции, выступил в Конгрессе в 2009 году по случаю финансового кризиса в еврозоне, Франсуа Олланд собирал членов Нацассамблеи и сенаторов по следам терактов в Париже в ноябре 2015-го.

М есто проведения Конгресса - Версаль . Оппозиция решила «уцепиться» за символичность бывшего дворца Людовика XIV , обвинив Эммануэля Макрона в утверждении в Пятой республике “президентской монархии”. А простые французы уже называли главу государства "гиперпрезидентом". Это прозвище ранее принадлежало Николя Саркози, его так назвали за желание контролировать все вокруг. Менее всех стесняется в выражениях глава крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люк Меленшон: с его подачи в прессе появилось хлесткое «Макрон-фараон» и сравнения главы Елисейского дворца с Королем-Солнцем. Отметим, что вчерашний Конгресс в Версале все депутаты от «Непокорной Франции», коммунисты и даже некоторые республиканцы бойкотировали.

- Эммануэль Макрон переигрывает с президентскими (и королевскими) символами: Версаль, Лувр (там он произнес первую после победы речь), Эммануэль Макрон на танке на инаугурации… Все это в целях компенсации того факта, что его сторонники не так многочисленны: ведь его выбрали не только из-за него самого, а чтобы побить Марин Ле Пен, - сказал «Известиям» политолог IRIS Тома Геноле.

Но еще более подозрительным многим показалось время проведения Конгресса: уже сегодня с речью, которая должна задать тон будущей политике правительства, выступает премьер-министр Эдуар Филипп. Многие сочли этот факт попыткой Эммануэля Макрона дезавуировать важность слов главы кабинета и показать, что именно хозяин Елисейского дворца будет отныне задавать тон всей политической повестке во Франции.

Политолог Sciences-Po в Бордо Жан Пето, впрочем, напомнил, что в 1981 году президент Франсуа Миттеран направил в обе палаты парламента свое обращение, которое было зачитано за день до программной речи тогдашнего премьера Пьера Моруа (тогда обращение президентов разрешалось лишь в письменном виде).

- Тогда никто и не подумал даже, что таким образом президент подрывает авторитет премьера, - сказал «Известиям» французский эксперт.

Обвинения в адрес президента со стороны оппозиции – явление традиционное и вполне логичное. Другое дело СМИ: в разгар предвыборной кампании Эммануэль Макрон был безусловным любимцем прессы. Однако с его приходом в Елисейский дворец отношение к президенту заметно поменялось – во многом из-за смены отношения к журналистам самого Эммануэля Макрона и его окружения.

Сейчас французские журналисты жалуются, что глава Пятой республики крайне редко идет на контакт с прессой, избегая ранее привычных вопросов из зала после пресс-конференций. Главное возмущение вызвал отказ Эммануэля Макрона дать традиционное ежегодное телеинтервью в День Бастилии 14 июля. Как пояснили в окружении президента, он уже сказал главное на Версальском Конгрессе.

Ряд экспертов считает взятый президентом курс на удаление от общения с прессой попыткой избежать промашек, которыми грешил его предшественник Франсуа Олланд . Тот, как известно, был весьма откровенен с журналистами. В итоге вышедшая в ноябре книга двух журналистов Le Monde «Президент не должен был этого говорить…", по сути, похоронила его политическое будущее.

- Эммануэль Макрон копирует коммуникационную стратегию бывшего президента США Барака Обамы: гиперконтроль за содержанием, постоянная охота на утечки в прессу, герметичная стена против масс-медиа и смесь «всемогущего президента» и «крутого парня», - описал принцип работы со СМИ президента Тома Геноле.