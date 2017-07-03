Евросоюз запускает новую единую систему контроля въезда-выезда на своих внешних границах, сообщила Еврокомиссия. Соответствующий законопроект был одобрен Европарламентом и Советом ЕС.

Работа над новым проектом началась в апреле прошлого года. Предполагается, что система будет фиксировать данные о пересечении внешних границ союза гражданами стран, не входящих в ЕС. В Евросоюзе считают, что такие меры позволят «лучше контролировать легальные краткосрочные поездки (граждан третьих стран в ЕС), выявлять незаконно задержавшихся и поможет общей модернизации управления внешними границами ЕС».