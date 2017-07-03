Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака Владимир Путин обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Украине.

«8 июля состоится рабочий завтрак с двумя европейскими лидерами, господином Макроном и госпожой Меркель», — заявил Ушаков журналистам.

По словам помощника российского лидера, в ходе встречи стороны обсудят проблемы G20, актуальные проблемы международной повестки дня и, в частности, урегулирование ситуации на Украине.

Ушаков подчеркнул, что Украина не входит в число специально приглашенных стран на предстоящий 7–8 июля в Гамбурге саммит «большой двадцатки», поэтому президента Украины Петра Порошенко там не будет.