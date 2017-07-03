Контактная группа по Донбассу обсудит «формулу Макрона»
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины обсудит механизм применения «формулы Макрона», сообщает «Интерфакс».
Полпред самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что на приоритетной основе будут обсуждаться вопросы безопасности и обмена пленными.
Также будут обсуждаться вопросы нормализации экономической ситуации, в том числе согласование механизма восстановления моста в станице Луганской.
Ранее в рамках встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона был предложен план по интенсификации реализации Минских соглашений.