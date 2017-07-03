Контактная группа по урегулированию на востоке Украины обсудит механизм применения «формулы Макрона», сообщает «Интерфакс».

Полпред самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что на приоритетной основе будут обсуждаться вопросы безопасности и обмена пленными.

Также будут обсуждаться вопросы нормализации экономической ситуации, в том числе согласование механизма восстановления моста в станице Луганской.

Ранее в рамках встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона был предложен план по интенсификации реализации Минских соглашений.