Президент России Владимир Путин вручит лидеру Китая Си Цзиньпину во время его визита в Москву орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив таким образом заслуги председателя КНР перед российским и китайским народами, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, церемония вручения ордена Си Цзиньпину состоится после переговоров в узком составе. Следующая встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет 6 июля в рамках переговоров лидеров стран БРИКС и на полях саммита G20 в Гамбурге.

«Отдельно хотелось бы выделить в контексте визита то, что в ходе визита наш президент вручит Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. Он будет вручаться в соответствии с указом президента. Си Цзиньпин награждается им за выдающиеся заслуги перед народами России и Китая», — сказал Ушаков журналистам.

4 июля в Москве пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, стороны планируют обсудить международную повестку и весь спектр двусторонних отношений.