Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана в конце июня увеличилось до 205 человек.

Как сообщил представитель местной администрации агентству «Франс Пресс», число жертв в результате инцидента с бензовозом сейчас составляет 205 человек.

Согласно информации медиков, в понедельник скончался еще один пострадавший, в связи с чем число погибших составляет 206 человек. Однако, отмечает агентство, эта информация не была подтверждена местными властями.

Трагический инцидент произошел в провинции Пенджаб 25 июня. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое вытекло на трассе. Некоторые из пришедших курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.