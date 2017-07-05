Около месяца назад президент подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к совершению самоубийства и вовлечение их в опасные для жизни действия. Непосредственным поводом к принятию документа был резкий рост суицидов среди детей в 2016-м — на 57% по сравнению с предыдущим годом. Многие специалисты связывают этот рост с деятельностью так называемых групп смерти в социальных сетях. И в последние дни специалисты опять отметили активизацию таких групп в Сети. Самая известная из них называется «Синий кит», или «Тихий дом».

В чем ее суть? Если говорить предельно кратко и несколько упрощенно, подросток, проявивший интерес к игре, получает ранним утром сообщение такого свойства: «Я — твой личный Кит, который поможет тебе довести игру до конца. Она длится ровно 50 дней. Последний день является концом игры. Если ты умрешь — выиграешь. Если нет, тогда тебе помогут. Вступив в игру, обратной дороги нет. Ты готов?»

Если ребенок готов, он начинает получать задания. За выполнение каждого из них он должен отчитываться перед своим Китом, отправляя ему соответствующие видеоматериалы.

Первые задания носят вполне невинный характер: нарисовать синего кита, проснуться в 4.20 утра, ни с кем не общаться в течение какого-то времени, послушать весь день страшную музыку, дать «клятву Кита». Далее начинаются вещи посерьезнее: вырезать на руке лезвием каббалистические знаки, забраться на крышу высокого дома и постоять на краю, выполнить некие секретные поручения. Постепенно, шаг за шагом, у ребенка возникает гипнотическая зависимость от своего Кита, и он уже готов выполнить любое задание. Последним из них является совершение самоубийства.

Здесь возникает, естественно, два вопроса: кому и зачем нужно организовывать подобные игры и почему подростки начинают в них играть? Ответ на первый вопрос достаточно очевиден. Для многих людей высшим источником наслаждения является абсолютная власть над себе подобными. Вот почему любые тирании, даже самые бессмысленные и кровавые, всегда находят огромное число поклонников, готовых с упоением выступать в качестве винтиков гигантского репрессивного механизма. В условиях демократии такие люди могут реализовать свою страсть — например, в роли армейских сержантов, безжалостно муштрующих новобранцев, или в качестве родителей, предстающих в глазах собственных детей в образе непреклонного и жестокого божества.

Встречаются, однако, «демонические» личности, которым подобной практической власти мало. Они хотят в буквальном смысле распоряжаться жизнью других людей. В былые времена такие личности нередко создавали клубы самоубийств. В романе Бориса Акунина «Любовница смерти» основатель такого клуба — Сергей Иринархович Благовольский доводит своих «клиентов» до самоубийства с использованием гипноза и изощренных мистификаций. Все они описаны очень реалистично: в криминальной практике различных стран действительно встречалось нечто подобное.

Появление интернета открыло перед манипуляторами человеческой психикой практически безграничные возможности. Один из них в порыве откровенности заявил, что считает других людей «биомусором», а себя — сверхчеловеком. Правда, затем, поразмыслив, решил от своих слов отказаться: уж слишком откровенно.

Некоторые любители конспирологии уверяют, что за созданием «групп смерти» в интернете стоят зарубежные спецслужбы. Лично мне не известны факты, которые подтверждали бы подобные предположения. Не секрет, однако, что в США спецслужбы уже давно стали «государством в государстве»: они зачастую реализуют какие-то одним им известные цели. Известно также, что в США еще с окончания второй мировой войны систематически проводились эксперименты по манипуляции человеческим сознанием. В качестве примера такого эксперимента в ряде публикаций называлось самоубийство 914 человек, совершенное 18 ноября 1978 года в городе Джонстаун в Гайане членами религиозной секты «Храм народов». Но даже если исключить причастность ЦРУ к этому трагическому эпизоду, налицо уникальная способность основателя секты Джима Джонса манипулировать своими последователями.

Не слишком сложен и ответ на второй вопрос — почему дети становятся участниками «групп смерти». Во-первых, существует очень значительное число людей, легко поддающихся психологическим манипуляциям и гипнотическому воздействию. Именно они пополняют число участников «финансовых пирамид», религиозных сект, становятся прилежными посетителями разного рода экстрасенсов, ведьм и колдунов, «народных целителей». У детей, особенно из неблагополучных семей, психика особенно подвижна и восприимчива; обладая гипнотическими способностями, им можно внушить всё что угодно. Недаром именно дети становились самыми горячими и безжалостными приверженцами тоталитарных режимов — вспомним хотя бы пресловутый «Гитлерюгенд» в нацистской Германии, малолетние члены которого в конце апреля 1945 года шли с фаустпатронами на советские танки.

Во-вторых, с внедрением информационных технологий у людей стирается грань между реальным и виртуальным мирами. Особенно это относится к детям. Если ребенок всё свободное время проводит в интернете, эта яркая и захватывающая виртуальная жизнь становится для него значительно более «настоящей», чем непонятно зачем нужные уроки в школе или занудные поучения родителей. Такой ребенок воспринимает «игру в самоубийство» как захватывающее приключение, не задумываясь о том, к каким фатальным последствиям она может привести. Тем более детям свойственно ощущать себя бессмертными.

Удивляет, однако, другое: у создателей «групп смерти» находятся деятельные защитники. Они не устают уверять, что это всего лишь игра, что эти группы помогают одиноким детям бороться со своими комплексами, развивают их интеллект и вообще служат им во благо. То есть чуть ли не буквально повторяют аргументацию вышеупомянутого Сергея Иринарховича Благовольского, который уверял, что он не подталкивает своих учеников к самоубийству, а отвращает от него.

Думается, государство поступило правильно, приняв решительные и, как выясняется, достаточно действенные меры по борьбе с манипуляторами детским сознанием. Заблокированы тысячи интернет-ресурсов, наносящих вред детской психике. Буквально каждую неделю из различных регионов поступают сообщения об аресте очередного администратора «групп смерти». Однако эти группы явно не желают «умирать»: на место выбывших «китов» приходят новые.

Важно понять: никакие меры государственного контроля не заменят воспитательного процесса. Но что может родитель сказать своему ребенку, днями и ночами сидящему в интернете, если его собственные познания в области сетевых технологий ограничиваются в лучшем случае умением послать электронное письмо или заказать билет на самолет? Отсюда вывод: родители должны непрерывно повышать собственную компьютерную грамотность, чтобы, с одной стороны, иметь возможность понять, чем увлекаются их дети, а с другой — показать им, что в жизни, как в реальной, так и виртуальной, есть значительно более интересные дела, чем выполнение зловещих заданий «синих китов».

Автор — адвокат, профессор, доктор юридических наук

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