Прокуратура Парфинского района Новгородской области вынесла обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего заместителя главы администрации Владислава Дементьева и направила в Старорусский районный суд для рассмотрения.

По данным ведомства, администрация района заключила муниципальный контракт по капитальному ремонту общественной бани в поселке Парфино с местным подрядчиком на сумму более 1 млн рублей. Работы организация должна была выполнить до конца декабря 2016 года, после чего должен был быть подписан акт выполненных работ, сообщает «Новгород.ру».

Ремонт к концу 2016 года в полном объеме выполнен не был. Однако это не помешало Владиславу Дементьеву внести в акт приемки выполненных работ ложные сведение о выполнении условий контракта. В итоге компания-подрядчик незаконно получила денежные средства. Обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении.