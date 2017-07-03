Москва стремится работать с Вашингтоном, несмотря на то что отношения двух стран являются заложником внутриполитической борьбы в США, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы понимаем, что всё сложно, что отношения с Россией стали заложником внутриполитических разборок в США, ну и что? Нам тоже сложно, но мы хотим работать и будем работать вместе с Америкой», — заявил Ушаков журналистам в понедельник. Помощник российского лидера подчеркнул, что двусторонние отношения необходимо «выводить из того состояния, в котором они оказались». «Я думаю, что это одинаково важно и для нас, и для американцев», — добавил Ушаков на брифинге перед поездкой Путина в Гамбург на саммит «большой двадцатки».