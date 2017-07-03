Бесплатный транспорт до онкоцентра запустят в Курске.

Как сообщает KurskCity.ru, в автобусе № 91, следующему по маршруту «Онкоцентр – Магистральный пр-д – пр-т Дериглазова», можно будет проехать бесплатно, предоставив удостоверение инвалида. Уточняется, что льготы будут действовать только на участке от остановки городского пассажирского транспорта «Льговский поворот» до остановки «Онкологический центр» и обратно.

Напомним, первые объекты будущего онкологического центра в Курске — радиологический и палатный корпуса — сдали в эксплуатацию в 2012 году. В 2014 году была открыта поликлиника, дневной стационар и лабораторный комплекс. Срок сдачи медицинского учреждения запланирован на 2019 год.