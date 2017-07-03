Автомобильную дорогу на улице Генерала Павлова на Октябрьском острове в Калининграде должны построить до конца 2017 года. Проект уже готов, и в настоящее время идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

Сейчас возможности проехать по этой улице почти нет. Как передает «Клопс.Ru», новая дорога будет пролегать вдоль Второго эстакадного моста и соединит две набережные — Генерала Карбышева и Ветеранов.

Жители Октябрьского острова в Калининграде с 22 мая оказались в транспортной блокаде. Помимо перекрытых мостов — Высокого и Деревянного — и двух съездов на Октябрьский остров, закрыто сквозное движение транспорта по съезду с Московского проспекта на Вторую эстакаду со стороны Литовского Вала.

Люди жаловались на замену маршруток на автобусы среднего класса. После того как вместо 95-го стали ездить пазики по аналогичному маршруту № 45, количество подвижного состава сократилось в два раза. Соответственно, время ожидания увеличилось. Таксисты стали брать заказы на Остров неохотно, стоимость поездки выросла.