Российские и южнокорейские эксперты в понедельник обсудили перспективы экономического сотрудничества в рамках Большой Евразии на Азиатской конференции лидерства в Сеуле, сообщил «Росконгресс».

«В рамках сессии участники обсудили расширение сотрудничества российского и южнокорейского бизнеса по освоению евразийских рынков, а также совместные проекты в сферах энергетики и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении фонда.

От России в обсуждении участвовали руководитель международного офиса Агентства стратегических инициатив Антон Москаленков, управляющий директор Агентства по технологическому развитию Роман Рожков, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский, зампред Внешэкономбанка Ирина Макиева.

Обсуждение экономического сотрудничества России и Южной Кореи продолжится на Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября 2017 года во Владивостоке.

«Одним из основных направлений работы форума будет поиск новых возможностей экономического развития российского Дальнего Востока в контексте интеграционных процессов в Большой Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе», — пояснил Москаленков.