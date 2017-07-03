Жаркая погода установится в столичном регионе во второй половине июля и в начале августа. Об этом заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров установятся на отметке +25 градусов. Также предполагается, что в эти дни будет распространяться область высокого давления, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд подчеркнул, что прогноз, который делается на период более 10 дней, является предварительным, а вторая половина июля и начало августа необязательно все будут теплыми, не исключены прохладные дни с осадками.