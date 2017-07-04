Костромской Аксонбанк (310-е место по активам по данным «РИА Рейтинг») экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Андрея Озерова после прошедших на прошлой неделе обысков столкнулся с серьезными трудностями. Центробанк лишил кредитную организацию возможности осуществлять расчеты через свою платежную систему, а сам банк приостановил выдачу вкладов и любые другие транзакции. Оба этих факта обычно являются предвестником скорого отзыва лицензии, говорят эксперты. Потеря ликвидности банка могла произойти из-за наплыва вкладчиков после обысков.

Банк России отключил Аксонбанк от своей системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) в пятницу утром, следует из закрытой рассылки ЦБ участникам системы, имеющейся в распоряжении «Известий». Иногда отключение от этой системы связано с юридическими причинами (например, реорганизацией), в редких случаях к нему приводят технические проблемы. Однако чаще всего, как показывает практика, отключенные от БЭСП банки регулятор вскоре лишает лицензии.

Кроме того, как выяснили «Известия», на прошлой неделе Аксонбанк перестал выдавать клиентам вклады. В кредитной организации отказ в возврате средств объясняют «обновлением программного обеспечения».

— К сожалению, сейчас это сделать невозможно: ведутся технические работы по обновлению программного обеспечения, — ответил «Известиям» в пятницу оператор call-центра банка на вопрос, можно ли в ближайшее время забрать вклад. В воскресенье другой сотрудник финансового учреждения сказал, что «пока какие-либо действия с денежными средствами невозможны».

Однако уже в понедельник в колл-центре Аксонбанка «Известиям» сообщили, что «сейчас идут следственные мероприятия в отношении одного из клиентов банка, все трансакции блокированы».

— Отключение от БЭСП и факт невозврата вкладов в срок — это серьезные признаки. Зачастую после этого к банкам — особенно это касается некрупных кредитных учреждений — применялись лицензионные санкции, — отметил в разговоре с «Известиями» управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

По данным Банка России, Аксонбанк на 100% принадлежит компании НФК (прежнее наименование — «Аксон холдинг»), а его конечным собственником является экс-депутат Госдумы шестого созыва от партии «Справедливая Россия», член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Андрей Озеров.

Следственный комитет в конце прошлой недели изъял серверы и стационарные компьютеры в центральном офисе Аксонбанка в рамках расследования уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов компаниями «Аксон Яр» и «Аверс». Обе организации входили в состав «Аксон холдинга», а первой, по данным ЕГРЮЛ, в 2009 году Андрей Озеров владел напрямую.

Следствие считает, что в 2010–2012 годах менеджмент этих компаний «умышленно, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений» уклонялся от уплаты налогов: компания «Аверс» недоплатила 54 млн рублей, компания «Аксон Яр» — 38 млн рублей.

Сейчас Аксонбанк занимает 310-е место по размеру активов. Кредитная организация по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 48,7 млн рублей (по итогам 2015 года — 67,4 млн рублей убытка). Львиную долю доходов (73,3%) в I квартале составляли процентные. Почти все кредиты, выданные юрлицам, приходятся на «прочие виды деятельности» и на «завершение расчетов».

Банк сильно зависит от средств физлиц, которые составляют 66% от размера пассивов: население хранит в нем 2,9 млрд рублей. Стоит отметить, что Аксонбанк входит в систему страхования вкладов, и в случае отзыва лицензии потери вкладчиков в размере до 1,4 млн рублей будут компенсированы.

— На две последние отчетные даты (1 мая и 1 июня) норматив Н3 (норматив текущей ликвидности, ограничивающий риск потери ликвидности в течение ближайшего месяца. — «Известия») Аксонбанка выдерживал месячный отток всего 9,5% привлеченных средств. Информация об обысках в банке могла спровоцировать досрочные оттоки клиентских остатков, к которым банк, согласно официальной отчетности, был не готов. Не исключено, что в числе первых остатки забрали структуры, аффилированные с банком, что могло истощить запас ликвидности под выплаты рыночным клиентам, — заявил «Известиям» ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Председатель правления банка Денис Гомзелев, зампред правления Иван Разумняк и главный бухгалтер Мария Петрова на письменные вопросы «Известий» не ответили.

Банк России не комментирует деятельность действующих банков.