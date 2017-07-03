В Кемеровской области возбуждены два уголовных дела по факту драки в садовом товариществе «Рябинка» с участием начальника областного департамента промышленности Сергея Карпунькина и его соседей по даче. Чиновник отстранен от должности на время служебной проверки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По информации полиции, четыре соседа Карпунькина получили различные травмы в результате драки. «Рассмотрение собранных материалов в ближайшее время пройдет в Кемеровском районном суде», — уточнили в ведомстве.