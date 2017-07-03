Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в понедельник, что ближайшие несколько дней будут чрезвычайно важными для разрешения кризиса вокруг Катара. Он добавил, что согласие в поиске решения данного вопроса растет.

Напомним, четыре страны, разорвавшие с Катаром отношения — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, — ранее согласились продлить Дохе срок ответа на ультиматум на 48 часов.

Калын добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсуждал этот вопрос со своим американским коллегой Дональдом Трампом. «Думаю, что результаты этих переговоров мы уже начинаем видеть. Становится понятно, что усиливается согласие в поисках решения по урегулированию (катарского) кризиса», — сказал представитель Анкары на пресс-конференции в понедельник.

Он добавил, что цель создания турецкой военной базы в Катаре — обеспечить безопасность региона в целом, а не только Катара.