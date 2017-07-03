Волонтеры завершили активную стадию поисковых работ, развернувшихся две недели назад для розыска пропавшей в Еврейской автономной области (ЕАО) трехлетней девочки Нади Пыжовой. Поисковые работы продолжают вести сотрудники МЧС, ГИМС, следователи и полицейские, сообщила руководитель пресс-центра ГУ МЧС ЕАО Ольга Минчакова.

«Активные поиски Надежды Пыжовой проходили 1 июля. Было повторно обследовано более 35 кв. км лесного массива в окрестностях поселка Соцгородок и в направлении села Даниловка. Также обследовано более 10 км береговой линии реки Тунгуска», — приводит слова представителя ведомства ИА «Хабаровский край сегодня».

По ее словам, поиски не дали положительных результатов. В настоящее время спасатели патрулируют водоемы.

Как писали «Известия», по факту пропажи возбуждено уголовное дело. Районная прокуратура проверяет работу отделения областного управления опеки и реабилитационного центра для несовершеннолетних. Действиям должностных лиц будет дана оценка — ранее выяснилось, что Надя Пыжова воспитывалась в неполной семье.