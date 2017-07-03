Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что армия Сирии объявила режим прекращения огня в южных провинциях страны до 6 июля.

При этом сирийские военные отмечают, что на возможные нарушения «режима тишины» будет дан ответ. Сообщается, что прекращение огня вводится «с целью поддержки мирного процесса и национального примирения».

«Прекращены боевые действия в южном регионе — Дераа, Кунейтра, Сувейда — с 12:00 2 июля по 0:00 6 июля», — сказано в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что перемирие в Сирии фактически соблюдается во всех зонах деэскалации. Нарушения, которые фиксируются как со стороны оппозиции, так и со стороны правительственных войск, «не носят катастрофического характера», добавил министр.