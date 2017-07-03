Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сыграет одну из главных ролей в лирической комедии режиссера Алексея Нужного «Я худею». Съемки картины, которая выйдет в прокат 2018 году, уже начались.

«Это веселая история об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье — не в кубиках пресса», — передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы проекта.

Помимо Сергея Шнурова, у которого в фильме роль отца главной героини Ани, в картине сыграют актеры Саша Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик и Роман Курцын.

По сюжету в жизни девушки две любви — красавец-спортсмен Женя и еда. Однако молодой человек бросает ее из-за того, что она поправилась. Тогда Аня решает бороться за свою любовь и сбросить 20 кг.

Когда оказывается, что в одиночку справиться с лишним весом непросто, на помощь девушке приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля.

По словам Шнурова, фильм, в съемках которого он принимает участие, — комедийный и позитивный взгляд на жизнь в сочетании с настоящими трогательными чувствами и реализмом.

«У нас нет шуток ради шуток — всё смешное мы вылавливаем из реальности», — цитируют Шнурова «Дни.Ру».

Съемки картины «Я худею» планируется завершить к осени этого года.