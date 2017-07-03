Восьмой сезон сериала «Игра престолов» станет самым коротким, однако серии в нем будут длиннее в среднем на 20 минут. Об этом сообщает Deadline.

Премьера восьмого сезона намечена на 2018 год, в нем будет всего 6 серий, однако продолжительность каждой из них достигнет 80 минут вместо привычных 60. Как сообщает сетевое издание m24.ru, об этом звукорежиссер проекта Паула Файрфилд рассказала на первом фанатском фестивале Con of Thrones в Нэшвилле.

В каждом из предыдущих семи сезонов «Игры престола» было по 10 серий. В седьмом сезоне, премьера которого состоится 16 июля, будет всего 7 серий, включая самый короткий – 50 минут, а также самый длинный в 90 минут.