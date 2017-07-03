Жертвами ливневых дождей в Китае стали 33 человека, еще 15 пока считаются пропавшими без вести, сообщает Министерство гражданской администрации КНР.

Во многих восточных, южных и юго-западных провинциях выпало рекордное количество осадков, что привело к наводнениям и оползням.

По данным министерства, от стихии пострадали свыше 9,6 млн человек. Ливни нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и разрушили свыше 19 тыс. домов.

Экономический ущерб оценивается в $2,8 млрд.