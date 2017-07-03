Всех птиц, которые встречаются в заповеднике «Брянский лес», поместили в один справочник «Птицы памятника природы «Теребушка».

Издание готовилось к выпуску долго и тщательно. Авторами книги о 115 видах птиц стали ученый, сотрудник заповедника Сергей Косенко и выпускница Душатинской средней школа Юлия Медведько, которая увлечена орнитологией. В данном издании можно найти сведения о внешнем облике, поведении, месте обитания птиц, а также об их пристрастиях в еде, сообщает Интернет-газета «Брянские новости».

Сейчас издание направят в библиотеки района. Как отметила заместитель директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова, книга составлена красиво, современно и, главное, грамотно. Представители заповедника уверены, что это станет новым шагом в деле охраны и изучения природы, которое должно быть доступнее и интереснее взрослым и детям.