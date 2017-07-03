В ближайшие недели Москва и Кишинев создадут Российско-молдавский экономический совет (РМЭС). Новая площадка должна способствовать развитию сотрудничества между двумя странами. Об этом «Известиям» рассказал президент Молдавии Игорь Додон.

По словам лидера страны, РМЭС предоставит российским и молдавским предпринимателям возможность регулярно встречаться для реализации совместных инвестиционных проектов. Игорь Додон подчеркнул, что с обеих сторон существует интерес к экономическому сотрудничеству, а новая площадка призвана интенсифицировать эти контакты. РМЭС возглавит сопредседатель «Деловой России» (ДР — общественная организация, объединяющая более 3 тыс. предпринимателей) Андрей Назаров.

— РМЭС появится в ближайшие недели. Российские бизнесмены проявляют интерес к инвестированию в Молдавию. Речь идет, например, о сотрудничестве в сфере информационных технологий, где существуют неплохие перспективы создания совместных предприятий. Кроме того, есть возможность реализации проектов в области сельского хозяйства и фармацевтики, — отметил в беседе с «Известиями» Игорь Додон. — Партнерами на новой площадке со стороны Молдавии станет Экономический совет при президенте, а со стороны России — ДР.

Россия для Молдавии всегда была важным экономическим партнером. Однако после заключения молдавскими властями соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году товарооборот между странами резко сократился. Москва, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела ряд ограничений на ввоз некоторых видов молдавской продукции (вино, фрукты). В I квартале 2017 года Россия их смягчила. Несмотря на это, общий товарооборот между странами снизился на 0,49% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил около $309 млн.

За укрепление и расширение развития экономических отношений с Россией выступает прежде всего Игорь Додон. В этом году он подал заявление в Евразийский экономический союз с просьбой принять туда страну в качестве наблюдателя . Кроме того, 30 июня по приглашению молдавского президента в Кишиневе побывала российская делегация во главе с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым. В ходе встречи обсуждались перспективы налаживания торгово-экономического сотрудничества между странами.

В России позитивно относятся к стремлению Кишинева выводить двусторонние экономические отношения на новый уровень.

— Мы высоко ценим готовность к сотрудничеству и расширению бизнес-диалога между нашими странами. Надеемся, что новые бизнес-контакты будут способствовать продвижению молдавской продукции на российский рынок и наоборот , — рассказал «Известиям» сопредседатель ДР Андрей Назаров.

По его словам, в марте этого года состоялась совместная конференция, в которой приняла участие делегация во главе с Игорем Додоном. На ней представители Молдавии рассказали о проектах в различных секторах экономики: от производства фруктов и виноделия до швейного производства и торговли металлургией.